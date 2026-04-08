ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್ ಬುಮ್ರಾರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
Vaibhav Suryavanshi six to Bumrah: ನಿನ್ನೆ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಣರೊಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಸ್​ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊದಲ ಬಾಲ್​ನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 8, 2026, 09:57 AM IST
  • ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಟಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ ಮುಂಬೈನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು
  • 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

Trending Photos

ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 25,000 ರೂ.. ಡಜನ್‌ಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ..
camera icon5
Egg Price
ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 25,000 ರೂ.. ಡಜನ್‌ಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ..
ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ
camera icon4
Serial actress death
ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ
IPL 2026: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನ..!
camera icon6
Suryakumar yadav
IPL 2026: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನ..!
ಐಪಿಎಲ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಐಸಿಎಲ್ ಇತ್ತು! ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ‘ಡಾರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ʼ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
camera icon8
Indian Cricket League
ಐಪಿಎಲ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಐಸಿಎಲ್ ಇತ್ತು! ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ‘ಡಾರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ʼ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Vaibhav Suryavanshi six to Bumrah: ನಿಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟನ್ಸ್‌ ಮನ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಪುಟ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿನಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಯಾರ್ಕರ್ ಕಿಂಗ್ ಬುಮ್ರಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಲಯದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ವೈಭವ್ ಆಟವು ಈಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಅವನು 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ 11 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಬುಮ್ರಾ vs. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹುಡುಗ ಅನುಭವಿ ಬುಮ್ರಾನನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ್‌ ಹೊಡೆದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾಲ್‌ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಹೊಸಪೇಟೆ ಹುಡುಗರು ಖುಷ್‌..!

ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬುಮ್ರಾ ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಿಖರತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ಆ ಶಾಟ್‌ನಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಬುಮ್ರಾ ಯಾವುದೇ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ನಗುತ್ತಾ ತಿರುಗಿದರೂ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಿದ್ದರು. ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 14 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ವೇಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ, ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು.

ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಔಟಾದರೂ, ಆಗಲೇ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಾರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ವಿರುದ್ಧ CSK ಸೋಲಿಗೆ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್, ಭುವಿ ಕಾರಣರಲ್ಲ.. ಅದೊಂದು ಬಾಲ್‌..!‌

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vaibhav SuryavanshiJasprit BumrahVaibhav Suryavanshi vs BumrahIPL 2026 RR vs MIVaibhav Suryavanshi six to Bumrah

Trending News