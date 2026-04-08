ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್ ಬುಮ್ರಾರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!..

Vaibhav Suryavanshi six to Bumrah: ನಿಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟನ್ಸ್ ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಪುಟ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿನಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಯಾರ್ಕರ್ ಕಿಂಗ್ ಬುಮ್ರಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಲಯದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ವೈಭವ್ ಆಟವು ಈಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಅವನು 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ 11 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಬುಮ್ರಾ vs. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹುಡುಗ ಅನುಭವಿ ಬುಮ್ರಾನನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ್ ಹೊಡೆದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಹೊಸಪೇಟೆ ಹುಡುಗರು ಖುಷ್..!
ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬುಮ್ರಾ ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಿಖರತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ಆ ಶಾಟ್ನಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಬುಮ್ರಾ ಯಾವುದೇ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ನಗುತ್ತಾ ತಿರುಗಿದರೂ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಿದ್ದರು. ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ವೇಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ, ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಔಟಾದರೂ, ಆಗಲೇ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಾರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ವಿರುದ್ಧ CSK ಸೋಲಿಗೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಭುವಿ ಕಾರಣರಲ್ಲ.. ಅದೊಂದು ಬಾಲ್..!