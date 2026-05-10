ಚಂಡೀಗಢ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೇ 9 ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಆರು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಇದುವರೆಗೆ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 32 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (29), ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (28), ಕೆಕೆಆರ್ (24), ಆರ್ಸಿಬಿ (22), ಸಿಎಸ್ಕೆ (22) ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (22) ತಂಡಗಳು ಇಡೀ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ವೈಭವ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 29 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 32 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 40 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆ (42 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮುರಿಯಲು ವೈಭವ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.