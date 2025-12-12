English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ.. 14 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಚಚ್ಚಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌, ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌!

ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ.. 14 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಚಚ್ಚಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌, ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌!

ಸನ್ಷೆಷನಲ್‌ 14 ವರ್ಷದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಡರ್‌-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.     

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 12, 2025, 01:17 PM IST
  • ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು
  • ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಅಂಡರ್‌-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಸೆಂಚುರಿ
  • ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ.. 14 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಚಚ್ಚಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌, ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್‌!
Pic credit: Tanuj

ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರತಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ‌ ಅಂಡರ್‌-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 171 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್‌-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 50 ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಯುಎಇ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿತು. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯುಷ್‌ ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 

ಆಯುಷ್‌ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಆರನ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಡಿಯಾದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 220 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯುಎಇ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ವೈಭವ್‌ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರೋವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಿದಾಗೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. 

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಚಚ್ಚಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 56 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 12 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಆದ ಮೇಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ 95 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 14 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 171 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಓವರ್‌ಗಳು ಇದ್ದರೂ ದ್ವಿಶತಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026 ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹೋಗ್ತಾರಾ..?

ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಸೂರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆದ 14 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಸದ್ಯ ಅಂಡರ್‌-19 ಭಾರತ ತಂಡ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 277 ರನ್‌ ಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌, ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ, ರೈಸಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌, ಈಗ ಅಂಡರ್‌-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್..‌ ಈ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆಯೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು!

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Vaibhav Suryavanshi centuryStar India batterVaibhav Suryavanshiopener Suryavanshiunder 19 Asia Cup 2025

