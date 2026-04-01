Vaibhav Suryavanshi 15th birthday: ಸದ್ಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ?.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಜ್ಪುರದ ನಗರದ ಬಳಿಯ ಮಿಥಿಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಕಿಸಿರೋ ಟ್ಯಾಟೂ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು.. Per Square Inch ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ..?
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ವಂತೆ. ಹೌದು.. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಂದು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ. ನನಗೆ ನೆನಪೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನ ಛಿದ್ರ..ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 346 ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಚೇಸಿಂಗ್.. ಭಾರತದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಡೀಸ್..!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ನರ್ತನ ಮಾಡುವ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎದುರಾಳಿ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾರಿಸಿದ ಆ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಗಿರುತ್ತೆ.