English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Sports
ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಡಕೌಟ್‌ ಸೇಡು.. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಫಸ್ಟ್‌ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 26, 2026, 12:06 AM IST
  • 36 ಎಸೆತಗಳು ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ವೇಗದ ಶತಕ
  • ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿರುವ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
  • ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮೊದಲ ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಡಕ್

Trending Photos

ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!..
camera icon6
Virat Kohli World Records
RCBಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!..
ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ!
camera icon6
SURYA GOCHAR
ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ!
ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು 1,00,00,000 ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ..!
camera icon6
Sreesanth
ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು 1,00,00,000 ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ..!
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು.. ಯಾರು ಅವರು?
camera icon9
mumbai indians captain
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು.. ಯಾರು ಅವರು?
ಕೃಪೆ; RR

Vaibhav Suryavanshi vs Prafful Hinge: ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ (RR)ತಂಡದ 15 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ (SRH) ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮೊದಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 36 ಎಸೆತಗಳು ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಚುಪ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಗರದ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು, ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ತಂಡದ ಯುವ ವೇಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಡಕೌಟ್‌ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೇಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಅವರು, ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಓಪನರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಫುಲ್‌ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಪ್ರಫುಲ್‌ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್‌ ರನ್‌ ತೆಗೆದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎರಡನೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 3, 4, 5, 6ನೇ ಬಾಲ್‌ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಹೋದವು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಂದ ಬಾಲ್‌ ಬಂದಾಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೇಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vaibhav Suryavanshifastest IPL centurySRH vs RRPrafful HingeSuryavanshi record

Trending News