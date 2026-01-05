ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್- 19 ಟೀಮ್ ಡಿಎಲ್ಎಸ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2-0 ದಿಂದ ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೂರನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆನೋನಿಯ ವಿಲ್ಲೋಮೂರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ರೌಲ್ಸ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಬಾಲ್ ಇರುವಾಗಲೇ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 246 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನರ್ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಔಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. 7 ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ 18 ಬಾಲ್ಗೆ 45 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 8ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಅಂಡರ್- 19ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂಡರ್- 19ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೊಕ್ ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೇವಲ 18 ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಓಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಬಾಲ್ಗೆ ವೇಗದ ಫಿಫ್ಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಾವೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
