English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿಯೂ ಗೆದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿಯೂ ಗೆದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!

ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-‌ 19 ಟೀಮ್‌ ಡಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ ಮೆಥಡ್‌ ಪ್ರಕಾರ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 5, 2026, 11:54 PM IST
  • ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಯುವ ಓಪನರ್‌
  • ಜೇಸನ್‌ ರೌಲ್ಸ್‌ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ

Trending Photos

2026ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯುಗ: ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon6
Power Yuga 2026
2026ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯುಗ: ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು!
camera icon7
White Hair Remedy
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು!
ಹಾಲಿಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ ಬೊಜ್ಜು! ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್..
camera icon7
cinnamon benefits
ಹಾಲಿಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ ಬೊಜ್ಜು! ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್..
Gajakesari Raja Yoga: ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..
camera icon18
Jupiter Transit effects
Gajakesari Raja Yoga: ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿಯೂ ಗೆದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಂಡರ್‌- 19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-‌ 19 ಟೀಮ್‌ ಡಿಎಲ್‌ಎಸ್‌ ಮೆಥಡ್‌ ಪ್ರಕಾರ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2-0 ದಿಂದ ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೂರನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆನೋನಿಯ ವಿಲ್ಲೋಮೂರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಂಡರ್-‌ 19 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್‌ ರೌಲ್ಸ್‌ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತು. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಬಾಲ್‌ ಇರುವಾಗಲೇ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿ 246 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿತು. 

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನರ್‌ ಆರನ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ 20 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. 7 ಓವರ್‌ ಮುಗಿಯುವಾಗ 18 ಬಾಲ್‌ಗೆ 45 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 8ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಒಂದು ಫೋರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಅಂಡರ್‌- 19ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್‌ ಓಪನ್..‌ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು, ಅದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂಡರ್-‌ 19ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಿವ್‌ ಸ್ಟೊಕ್‌ ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಕೇವಲ 18 ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಓಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಬಾಲ್‌ಗೆ ವೇಗದ ಫಿಫ್ಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಾವೇ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಕ್ಸಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vaibhav Suryavanshifastest half centurysuryavanshi centuryfastest half century in ipl

Trending News