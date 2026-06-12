Vaibhav Suryavanshi Super Catch: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್..
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರದ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಗಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರು ವೈಭವ್ ಅವರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ವೈಭವ್ ಅವರ ಚುರುಕಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್-ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಿಡ್-ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 22 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 200 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 9 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆ ನಂತರ, ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ತಲಾ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸುಯಾನ್ಶ್ ಶೆಂಡ್ಗೆ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 48.50 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 237.30 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು.