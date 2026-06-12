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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಯಾರು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಆ ಡೈವ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು, ವಿಡಿಯೋ!

ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ವೈಭವ್ ಅವರ ಚುರುಕಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 12, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:54 PM IST
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಯಾರು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಆ ಡೈವ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು, ವಿಡಿಯೋ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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