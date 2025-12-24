English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್.. ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್..!

ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್.. ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್..!

ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 24, 2025, 02:26 PM IST
  • ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌
  • ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ 190 ರನ್‌ಗಳನ್ನ ಚಚ್ಚಿದ್ರು
  • ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು..?

ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್.. ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್..!
Pic credit: Cricbuzz

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಹಾರ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆರಳಿನಿಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 36 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಂಚಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಬಿಹಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಕಿಬುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್‌ ಅಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ವೈಭವ್, 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 1996ರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್‌- ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಅಫ್ರಿದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.          

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್‌- ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವನ್ನು ಇದೇ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಅನ್ಮೋಲ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಯೂಸಫ್‌ ಪಠಾಣ್‌ 40 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಎದುರಾಳಿ.. 16 ಬೌಂಡ್ರಿ, 15 ಸಿಕ್ಸ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌, ABD ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಉಡೀಸ್‌!

ಲಿಸ್ಟ್‌- ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ 

35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಮೋಲ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಸಿಂಗ್, 2024 ಪಂಜಾಬ್‌ vs ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 
36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, 2025 ಬಿಹಾರ vs ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ  
40 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್, 2010 ಬರೋಡಾ vs ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 
41 ಬಾಲ್‌ಗಳು ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, 2023 ಗುಜರಾತ್‌ vs ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ  
42 ಎಸೆತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 2021ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ vs ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ತೂರಾಡಿದ RCB, DC ಆಟಗಾರರು.. ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌!

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

