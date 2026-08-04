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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಯಾವಾಗ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌!

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 04, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:24 PM IST
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಯಾವಾಗ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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