Vaibhav Suryavanshi and Sanjiv Goenka wife: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 93 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 7 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಮೇತ ಅಜೇಯ 93 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅದೊಂದು ವಿನಯತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ದಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಕಾಮನ್. ಅದರಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು, ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ, ವೈಭವ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕುರಿತು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿರು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ವೈಭವ್ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಗೌರವದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಈ ಸನ್ನೆಯು ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗೌರವ, ವಿನಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರು. ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 220 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 225 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 93, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅಜೇಯ 53 ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿತ್ತು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ, 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು, 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.