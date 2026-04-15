ಈ RCB ಆಟಗಾರನ ಮುಂದೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ..! ಆದ್ರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

IPL 2026 updates : ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ.. ಅದುವೇ.. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಹೌದು.. ವೈಭವ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 18 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 266.67 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆಯೇ, 32 ವರ್ಷದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಸ್... ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ.. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 214.29 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 195 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಪಾಟಿದಾರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 266.67 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 195 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟಿದಾರ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 11ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸತತ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಡುವೆ 17 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ (200 ರನ್ಗಳು) ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (195 ರನ್ಗಳು) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಪಾಟಿದಾರ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.