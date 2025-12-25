English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ..!

ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ..!

ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 25, 2025, 06:54 PM IST
  • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 22 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳು..! ನೂತನ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ..!
camera icon5
Vijay Hazare Trophy 2025 26
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 22 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳು..! ನೂತನ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ..!
ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ.. 2026 ಕ್ಕೆ ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ..!
camera icon6
Rajayoga
ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ.. 2026 ಕ್ಕೆ ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ..!
ಗುರು ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Guru GOchar Phala
ಗುರು ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ! ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಲಿ
camera icon9
Diabetes
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ! ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಲಿ
ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಈಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.Image

2025-26ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 190 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ವೇಗದ 150 ರನ್‌ಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡವು 574 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು, ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಹಾರವು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.Image

ಬಿಹಾರದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಭವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಆ ನಂತರವೂ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ತಂಡವು ಜನವರಿ 4 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಜನವರಿ 4 ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author
Vaibhav Suryavanshivaibhav suryavanshi Rashtriya Bal Puraskarvaibhav suryavanshi vijay hazare trophy 2025india u19 cricket team

Trending News