IPLಗೂ ಮೊದಲೇ 40 ಶತಕ, 2 ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬಾರಿಸಿರೋ ವೈಭವೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!‌

Vaibhav Suryavanshi 40 centuries: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಹೆಸರೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಆಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ನದ್ದೇ ವೈಭೋಗ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಲವತ್ತು ಶತಕ, ಡಬಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರನ್ನು ವೈಭವ್ ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 10-12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ 2023ರ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ 40 ಶತಕ, 2 ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 229.44 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 452 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ (35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೈಭವ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
