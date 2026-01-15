English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ.. ಸೀನಿಯರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ, ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ?. ‌  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 15, 2026, 12:26 PM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ.. ಸೀನಿಯರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ, ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೂ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಒಂದನ್ನು ಇಂದು ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್-‌ 19 ತಂಡ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೇವಲ 6 ರನ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿವೆ. ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೂತ್‌ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ, 25 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಗೂ ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಂದ 46.57 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 978 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಪಶಕುನ! ಮ್ಯಾಚ್‌ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ..

ಕೇವಲ 18 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಚುರಿ ಮತ್ತು 4 ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಸಮೇತ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, 54.05 ಅವರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ 973 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ವೈಭವ್‌ಗೆ ಇನ್ನು 8 ರನ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು 1,000 ರನ್‌ ತಲುಪಲು ಕೇವಲ 27 ರನ್‌ಗಳ ಬೇಕಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌, ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಯಾವ ಟೀಮ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

