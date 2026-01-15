ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಒಂದನ್ನು ಇಂದು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿವೆ. ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ, 25 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಗೂ ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಂದ 46.57 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 978 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 18 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಚುರಿ ಮತ್ತು 4 ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಸಮೇತ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, 54.05 ಅವರೇಜ್ನಲ್ಲಿ 973 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ವೈಭವ್ಗೆ ಇನ್ನು 8 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು 1,000 ರನ್ ತಲುಪಲು ಕೇವಲ 27 ರನ್ಗಳ ಬೇಕಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
