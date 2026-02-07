ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ..ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ..! ಏನಿದು ನಿಯಮ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರು ಕೇವಲ ಜೂನಿಯರ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಂಡಳಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 7, 2026, 04:17 PM IST
  • ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಾನವೂ ಹೌದು
  • ಕಿರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದೆ, ಹಿರಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು.
  • ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಗೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀಲಿ ಜರ್ಸಿ ತೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂಡರ್ 19 ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಧ್ರುವ ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 175 ರನ್‌ಗಳ ಮನಮೋಹಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ 6ನೇ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಈ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ಅತೀ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಂದಿನ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ!

2028ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ.ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿವೆ.ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಏನಿದು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮ?

2016ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರು ಕೇವಲ ಜೂನಿಯರ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಂಡಳಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ವಯಸ್ಸಿನ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ "ಒಬ್ಬ ಮಗು ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ತರಬೇತುದಾರರು ಸುಳ್ಳು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಾನವೂ ಹೌದು. ಅವರು ಇನ್ನು ಕಿರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದೆ, ಹಿರಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಗೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀಲಿ ಜರ್ಸಿ ತೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಈಗ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
 

