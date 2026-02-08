English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್‌ರಂತಹ ಗುರುವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣವೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ..!

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್‌ರಂತಹ ಗುರುವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣವೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ..!

ಹೊಸ ಹುಡುಗರ ಪಾಲಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಗುರು.. ಅಂತಹ ಗುರುವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವನೇ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 8, 2026, 12:52 PM IST
  • ಭಯವಿಲ್ಲದ ಆಟವೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ
  • ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಯೇ ಆಡುತ್ತಾನೆ..
  • ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ರನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

Trending Photos

ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗಳು.. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..! ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ
camera icon5
do you know
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗಳು.. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..! ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
camera icon10
Gold rate
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
camera icon5
Shani-Shukra Yuti
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಮದುವೆ..! ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಸುಂದರ್​ ರಾಜ್​
camera icon8
Meghana Raj Second Marriage
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಮದುವೆ..! ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಸುಂದರ್​ ರಾಜ್​
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್‌ರಂತಹ ಗುರುವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣವೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ..!

Vaibhav Sooryavanshi: 2003ನೇ ಇಸವಿ ಇರಬೇಕು.. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ನಿಂತು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ.. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯಾಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕರುನಾಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜನನ್ನ ಹುಡುಗ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್ 11ರ ಬಾಲಕನ ಆಟವನ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಹುಡುಗ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ. ಇವನು ‘ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ’ ಎಂದವರೇ ಆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಬಳಿ ಬಂದು, ‘ಈ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ದ್ರಾವಿಡ್’ರಂತಹ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್.. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್.. 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಈಗ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಧಾರಸ್ಥಂಭ. ಹೊಸ ಹುಡುಗರ ಪಾಲಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಗುರು.. ಅಂತಹ ಗುರುವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವನೇ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.

14 ವರ್ಷ, 316ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್.. 26ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 175 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಬಿಹಾರಿ ಹುಡುಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತೇ ಉಘೇ ಉಘೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅವನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅವನ ಆಟ, ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ.. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದವರು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಿಂದ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಮೋಸವಂತೆ! ಹೊಸ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಿಸಿಬಿ..

ಹುಡುಗರು ಚಿನ್ನದಾಂಡು ಆಡುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ದಾಂಡಿಗನಂತೆ ಚಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಆಗಿನ್ನು 13 ವರ್ಷದ ಪೋರ.. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ತಂಡ ಅಂಡರ್-19 one-day Challenger tournament ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತ ಪರ ಆಟಕ್ಕಿಳಿದ 13ರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಹುಡುಗನ ಆಟ ನೋಡಿ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. 

‘ಇವನು ಪೋರನಲ್ಲ, ಪ್ರಚಂಡ ಪೋರ’ ಎಂದುಕೊಂಡವರೇ ಫೋನ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ. ಆಗ ದ್ರಾವಿಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್. ‘‘ಹೀಗೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡು’’ ಎಂದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಹೊಸ ಹುಡುಗರನ್ನ ಸದಾ ಬೆರಗುಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವ ಮಹಾಗುರು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಹುಡುಗ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅವನ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹುಡುಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದ.. 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ದ್ರಾವಿಡ್.  ಸಣ್ಣವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಧೈರ್ಯ ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ‘ಯಾರೇ ಎದುರು ನಿಂತರೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಬಿಡುವೆ’ ಎಂಬ ಹುಂಬ ಧೈರ್ಯ.. ಹಾಗೇ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ.. ಜೀವನದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್.. ಎದುರಲ್ಲಿದ್ದ ಬೌಲರ್ ಮುಂಬೈನ ಸ್ವಿಂಗ್ ಚತುರ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್. ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಉದಯಿಸಿದ ಕ್ಷಣ. 

ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಚಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಐಪಿಎಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ದಿನ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಎಂದವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬಂದ.. ಈ ಪೈಕಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಚಚ್ಚಿದ ಆ 175 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್...

* ಐಪಿಎಲ್: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್
* ಅಂಡರ್-19 ಯೂತ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್
* ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟಿ20: 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 144 ರನ್
* ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 95 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 171 ರನ್
* ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 108* ರನ್
* ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 190 ರನ್
* ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ T20 world Cup ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು..?

ʼಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂʼ.. ಹೌದು.. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ.. ಭಯವಿಲ್ಲದ ಆಟವೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ದೇಹದ ಅಷ್ಟೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಾರಿಸುವ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಠಿಪುರದವನು. ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ತುಂಡು ಜಮೀನನ್ನ ಮಾರಿದ್ದರು ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಮಗನನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಂದೆಯ ಕನಸು. ಮಾರ್ಚ್ 27ಕ್ಕೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ಅವನು ಅರ್ಹ.

‘‘ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವವರೆಗೆ ಅವನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ’’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಆಡುತ್ತಾನೆ.. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಯೇ ಆಡುತ್ತಾನೆ.. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕೂಡ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೆ ಇಲ್ಲ...

✍🏻 ಸುದರ್ಶನ್ (ಇದು ಸುದರ್ಶನ್‌ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬರಹ)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vaibhav SuryavanshiICC Under-19 Cricket World CupVaibhav Sooryavanshi Recordsindia under 19Under 19 world cup

Trending News