ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂಟ್ರಿ; ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ದ..!

ನವದೆಹಲಿ: 2024 ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ತವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (ಸಿಒಇ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆಯು Gen Z' ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ..!
ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜೂನ್-ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ COE ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ-COE ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 64 ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರಂತಹ ಯುವ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.ಈ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ IPL ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಈಗ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
64 ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?
25 ಆಟಗಾರರು (U-23): ಈ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ (U-19) ಮತ್ತು CK ನಾಯುಡು (U-22) ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
25 ಆಟಗಾರರು (U-23 ಮತ್ತು U-25): ಹಿರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಅವರು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಆಟಗಾರರು: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ 64 ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು 16 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು COE ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಿಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
25 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ನಂತರ, ಇಂಡಿಯಾ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಎ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು 25 ಆಟಗಾರರ ಕೋರ್ ಗುಂಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬಿಸಿಸಿಐ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ -19 ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ (ಯು -25) ತಂಡಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯು ಇಂಟ್ರಾ-ಸಿಒಇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಒಇ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.