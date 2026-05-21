IPL 2026: IPL 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಮೈದಾನದ ನಡುವೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕದನ ನಡೆದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಚಾವೊ ರೇವೊ ಕದನವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇಬ್ಬರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆಟಗಾರರು ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡ ಹಿರಿಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಮುಂಬೈ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು, ಕೇವಲ 46 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಶುಭಂ ದುಬೆ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂಬೈನ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಳೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರವೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅದೇ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 11 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಬೌಲರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೌಲರ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಸ್ವತಃ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು.
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ, ರಘು ವಂಶಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದಾಗಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆಗೆ ಒಳಗಾದನು. ಅವನು ತಕ್ಷಣ ರಘು ವಂಶಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟನು. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನ ಕೋಪವನ್ನು ನೋಡಿದ ರಘು ವಂಶಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದನು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 20 ಓವರ್ಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 147 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಶುಭಂ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದುಬೆ 22 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನರಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂವಹನ ದೋಷಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಕೋಪದ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆ ಅದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ