KKRಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಗೆಲುವು.. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಮುರಿದರೂ ಆಡಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಕಣ್ಣೀರು!

Varun Chakravarthy emotional after KKR first win: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟರ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ 156 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕೆಕೆಆರ್ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಓಪರನ್ಗಳಾದ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 53 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ ಅನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 155 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ 2 ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ಕೂಡ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು.
ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇಡೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನೇನೋ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಎರಡು ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿವೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಇಂದಿನ ಪಿಚ್ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತು. ನಾವು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವು. ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನಾವು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಗೆಲುವು. ಕೆಕೆಆರ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
