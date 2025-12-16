English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026 auction; ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ RCBಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!

IPL 2026 auction; ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ RCBಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!

ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್‌ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 16, 2025, 05:25 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದ ಅಯ್ಯರ್‌
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌
  • ಈ ಸಲ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 17 ಆಟಗಾರರನು ರಿಟೈನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು

IPL 2026 auction; ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ RCBಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!
File Photo

2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಟೀಮ್‌ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 2025ರ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ನರ್ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಕೂಡ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. 

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು 17 ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌, ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌, ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್)‌, ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ರೊಮೊರಿಯೋ ಶೆಫಾರ್ಡ್‌, ಜಾಕೊಬ್‌ ಬೇಥೆಲ್‌, ಜೋಶ್‌ ಹೆಜಲ್‌ವುಡ್‌ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈ ಬಾರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡದ ಕಾರಣ ಈ ಸಲ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌  ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌, ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026 auction; ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.. 25 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌..!

ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 16.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏಳು ಕೋಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಜಾಕೊಬ್‌ ಡಫಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹೊಂದಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು.. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

