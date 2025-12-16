2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 2025ರ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ನರ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಕೂಡ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು 17 ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ರೊಮೊರಿಯೋ ಶೆಫಾರ್ಡ್, ಜಾಕೊಬ್ ಬೇಥೆಲ್, ಜೋಶ್ ಹೆಜಲ್ವುಡ್ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಬಾರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡದ ಕಾರಣ ಈ ಸಲ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲರು.
ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 16.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏಳು ಕೋಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಜಾಕೊಬ್ ಡಫಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
