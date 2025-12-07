English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ! ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ! ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ, ವಿಂಡೀಸ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸರ್ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಸಮಾಜದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಮಗಳು ಮಸಾಬಾ ಗುಪ್ತಾ ಜೊತೆ ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ಅನುಭವಿಸಬಾರದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.   

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 7, 2025, 12:50 PM IST
    • ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಂಡೀಸ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸರ್ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ
    • ಮಗಳು ಮಸಾಬಾ ಗುಪ್ತಾ ಜೊತೆ ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಕೆ
    • ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪೋಷಕರ ಮಧ್ಯೆ

ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ! ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಹಿರಿಯ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನಾ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ 1984 ರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉತ್ಸವ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ-ನಟರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ, ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.   

ಇನ್ನು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ, ವಿಂಡೀಸ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸರ್ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಸಮಾಜದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಮಗಳು ಮಸಾಬಾ ಗುಪ್ತಾ ಜೊತೆ ಏಕಾಂಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ಅನುಭವಿಸಬಾರದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.    

ಒಂಟಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು 'ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗು' ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಿತಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು... ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿತು. ಆದರೆ 42 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನೀನಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿವೇಕ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.   

ಸರ್ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನೀನಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರಣಯವು 1980 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ನಾಯಕ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಯನ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀನಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇದೇ ಭೇಟಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ವಿವಿಯನ್‌ಗೆ ನೀನಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.  

ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪೋಷಕರ ಮಧ್ಯೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ, ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರದೆ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗು ಮಸಾಬಾ ಗುಪ್ತಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದಳು.  

2017 ರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಬಾ ಗುಪ್ತಾ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಸರ್ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನನಗೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಾಸಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

