ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: 15 ವರ್ಷಗಳ ʼಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪರ್ವʼ ಅಂತ್ಯದತ್ತ...

Chris Woakes retirement: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 29, 2025, 06:05 PM IST
    • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅನುಭವಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್
    • 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ
    • ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತು

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: 15 ವರ್ಷಗಳ ʼಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪರ್ವʼ ಅಂತ್ಯದತ್ತ...

Chris Woakes retirement: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅನುಭವಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದ ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೋಕ್ಸ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೋಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ತಂಡವು ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಓವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಭುಜದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಗಾಯವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಾಯವು ಅವರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿತು.

ವೋಕ್ಸ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ:
ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 62 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 192 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2023 ರ ಆಶಸ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಟನ್-ಮಿಲ್ಲರ್ ಪದಕವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. ಬಿಳಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 155 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 204 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2019 ರಲ್ಲಿ 50 ಓವರ್‌ಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ 2022 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಐದು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 23.47 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 148 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Chris WoakesChris Woakes retirementChris Woakes World Cup win

