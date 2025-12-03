English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 ತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ ಆಟಗಾರ..!

T20 ತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ ಆಟಗಾರ..!

ಭಾರತ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಬೌಲರ್‌ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:29 PM IST
  • ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರೂ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಬೌಲರ್‌
  • ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
camera icon7
DA
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾಹ.. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon6
AMALA PAUL
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾಹ.. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್
camera icon5
Darshan big
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
camera icon5
14 Carat Gold Jewellery
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
T20 ತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ ಆಟಗಾರ..!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್‌ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 34 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಹರಿಯಾಣದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಅಗಿರುವ ಮೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರೈಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್‌ ಮೀಡಿಯಂ ಫೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1988ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 18ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಬಲ್ಲಭಗಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇವರಿಗೆ 37 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ 26 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಮೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ 31 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 120 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 119 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 134 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿರುವುದು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಮೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ನಾಲ್ಕು ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿಯು ಒಲಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ತಂಡದಿಂದ KL ರಾಹುಲ್‌ ಮತ್ತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ.. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?  

ಹರಿಯಾಣ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿರುವುದು, ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಡಿವುದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಯಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸರ್‌ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಿಸಿಸಿಐ, ಕೋಚ್‌ಗಳಿಗೆ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು, ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  144 ಅರ್ಧಶತಕ, 92 ಸೆಂಚುರಿಗಳು.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಏನೇನು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ..?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mohit SharmaIndia pacer Mohit SharmaIndian PlayerIPL finalsannounces retirement

Trending News