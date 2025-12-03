ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 34 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಗಿರುವ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1988ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಬಲ್ಲಭಗಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇವರಿಗೆ 37 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ 26 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 31 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 120 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 119 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 134 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿರುವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್ನ ನಾಲ್ಕು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿಯು ಒಲಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿರುವುದು, ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಿವುದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಯಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸರ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಿಸಿಸಿಐ, ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು, ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
