ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕುಳವೇ ಪಾಕ್‌..!! ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

India vs Pakistan: ಪಂದ್ಯದ ನಂತರವೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರ ಜಿಹಾದಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 21, 2025, 08:33 PM IST
    • ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
    • ಹಾದಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ
    • ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರೌಫ್ '6-0' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕುಳವೇ ಪಾಕ್‌..!! ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

India vs Pakistan: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರವೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರ ಜಿಹಾದಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  2 ತಿಂಗಳ ಮಗು, ಕಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್, 14 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣ... ಅಪ್ಪನ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ "6-0" ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂದಲಿಕೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್‌ಗೆ ಒಂದು ಕೀಟಲೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯು 26 ಅಮಾಯಕರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

6-0 ಎಂದರೆ ಏನು?

ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರೌಫ್ '6-0' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ '7-0' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೌಫ್ ಹೀಗೇಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು.. ಈ ಸನ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 6-7 ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೌಫ್ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದೇಹದ ʼಆʼ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌! ಸಚಿನ್‌ ಪುತ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

