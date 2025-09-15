ಇದಪ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತು..! ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟ ಪಾಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ! ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ

Pakistan Fan Changes Jersey To India Video: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs PAK: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ; ಪಾಂಡ್ಯ, ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯ ಮೋಡಿಗೆ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿದ ಎದುರಾಳಿಗಳು
ಈ ವೀಡಿಯೊ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ದುಬೈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ತಂಡ ಸೋತ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದ.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೆರ್ಸಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (3/18) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (2/18) ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಅಪ್ನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದವನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..! ಒಂದೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಖೇಲ್ ಖತಂ.. ದುಕಾನ್ ಬಂದ್!
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 127/9 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
Akhir India ki hi Paidaish hai🤣
Baap ke paas akar he chupay ga ye porki🤣#indvspak2025 #INDvPAK #PAKvIND #PakVsInd #PakistanCricket pic.twitter.com/n0eMsmp5oK
— Pathan Bhai (@PathanBhaiii) September 14, 2025