Vijay Hazare Trophy: ಮಿಂಚಿದ ಸ್ಮರಣ್- ಪಡಿಕ್ಕಲ್; ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ!!

Vijay Hazare Trophy: ದೇವದತ್ತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ವಡೋದರಾದ ಕೋಟಂಬಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 237 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತು. ಹರಿಯಾಣ ಪರ ನಾಯಕ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ 48, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 44, ಅನುಜ್ ಥಕ್ರಾಲ್ ಅಜೇಯ 23, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ 22, ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ 21, ದಿನೇಶ್ ಬನಾ 20 ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ರಾಣಾ ಅಜೇಯ 15 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಅಭಿಲಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 34ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ ಕೃಷ್ಣ 40‌ಕ್ಕೆ 2, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ 36ಕ್ಕೆ 2, ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜ್ 61ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

238 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂನೋಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ LBW ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಂದ ದೇವದತ್ತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿ ಆಕರ್ಷಕ (86) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿ 76 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

𝗜𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹! 💪

Karnataka beat the spirited Haryana side by 5⃣ wickets in the Semi Final 1 of #VijayHazareTrophy! 👏 👏

This is 5⃣th occasion when Karnataka has reached the Final of the this competition! 👍 👍

Scorecard ▶️ https://t.co/TGZrcvP4ES@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4RlO1qSczf

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 15, 2025