ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಗ್ರಹಣ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರು..?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಡವಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 23, 2025, 02:14 PM IST
  • ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎಗೆ ತಡವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ
  • ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಖುಷಿ ಮಾಯ
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಗ್ರಹಣ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಗ್ರಹಣ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರು..?

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬದಲಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟ್ರ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ದೆಹಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ, ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಸೊಷಿಯೇಷನ್‌ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ)ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಡವಾಗಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಾರೆಯರು ದೆಹಲಿ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ದೇಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟ್ರ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದುಲೀಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ, ವುಮೆನ್ಸ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹಾಗೂ ಭಾರತ- ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯವೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಾ.. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯು ಇಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಾನ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಡಿ.ಕುನ್ಹಾ ಅವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿನ ನೋಡಲು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ?

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

