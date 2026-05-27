Vijay Mallya wishes RCB: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಘರ್ಜಿಸಿದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ವಿಶ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ಮಾಲೀಕ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟಗಾರರನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಗಳು ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆರ್ಸಿಬಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹಗಳುಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಂಹಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಂಹಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಣರಾದರು. ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ತೇವಾಟಿಯಾ ಅವರು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ರನ್ ಹೊಳೆ ಹರಿಸುವಾಗ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ತೇವಾಟಿಯಾನ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 92 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು 9 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 93 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 255 ರನ್ಗಳ ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಪಡೆ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 162 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು.