Video: ಭಾರತದ ಎದುರು ಮುಖಭಂಗ! ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ..

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬದ್ದ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ದದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 61 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಭಾರತ ನೀಡಿದ 176 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 114 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ 8-1 ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗದ್ದಲ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಐಸಿಸಿಯ ಬಲವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಮಣಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀನ್ ಬದಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ತಮ್ಮ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಖ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಂಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೋಲು ಖಚಿತವಾದಂತೆ, ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ನಖ್ವಿ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದ ಅದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
VIDEO | ICC Men's T20 World Cup, 2026: PCB chief Mohsin Naqvi leaves R. Premadasa International Stadium. #INDvsPAK
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/QXbYcjFUCN
— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs PAK: ಧೋನಿ, ಪಂತ್ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್! ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಹೊಡೆದ ಯಾರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನರಗಳನ್ನು ಮುರಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪತನವು ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬೋರ್ಡ್ನಂತೆ ಇತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದವರು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಕೆಲವರು "ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುವುದು ನಮಗೆ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇತರರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. "ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ರಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲವೂಗಳ ನಡುವೆ, ನಖ್ವಿ ಅವರನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಆಟದ ಮಧ್ಯ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮೈದನಾದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಸೈಲೆಂಟ್..