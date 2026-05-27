ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Virat Kohli-AB de Villiers Hug: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 92 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು 9 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 93 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 255 ರನ್ಗಳ ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಪಡೆ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಲದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಬಿಡಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರು ಯಾವುದೋ ವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಂದಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು 2016ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 229 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ 215 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವು ಈವರೆಗೂ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
IPLನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ 157 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಸರಾಸರಿ 41.10 ಮತ್ತು 158.33 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು 4,522 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ಹಾಗೂ 37 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಎಬಿಡಿ ಅವರು IPL ನಲ್ಲಿ 2011 ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿಯೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಎರಡು ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಎಬಿಡಿ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ 133 ಮತ್ತು 129 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. IPL 2016 ರಲ್ಲಿ 687 ರನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಎಬಿಡಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ಸ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಬೇಗನೇ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ನಾಶವಾಯಿತು. ರಾಹುಲ್ ಟೆವಾಟಿಯಾ ಅವರ ಹೋರಾಟದ 68 ರನ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗುಜರಾತ್ 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 162 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು.