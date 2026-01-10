ಕೀವಿಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಗೈರು..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 10, 2026, 11:03 PM IST
ವಡೋದರಾ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ಜನವರಿ 11 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ವಡೋದರಾದ ಕೋಟಂಬಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗೈರಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುವುದು ಆಟಗಾರರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿ ಗೈರಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿರಾಟ್, ಕೀವಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಹ ಶತಕಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.ಅವರು 28,000 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಕೇವಲ 25 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.ಇದೆ ವೇಳೆ ವೇಗಿ ಸಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. ಪಂತ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದರು.

