  • ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಎಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌!

ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಾಖಲೆ, ದಾಖಲೆ ಎಂದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಒಡಿಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿರಾಟ್‌ ಗಳಿಸೋ ಪ್ರತಿ ರನ್‌ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 18, 2026, 10:25 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 91 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಫೋರ್‌, 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 124 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಬಾರಿಸಿರುವ ಏಳನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ರೇಟ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಿಕಿ ಪಾಟಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಅವರು ತಲಾ ಆರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ನಂತರ ಸಚಿನ್‌ ಮತ್ತು ಸನತ್‌ ಜಯಸೂರ್ಯ ತಲಾ ಐದು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಂಗ್‌ ಬೌಲರ್‌ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ.. ಕಿವೀಸ್‌ ಓಪನರ್‌ನನ್ನ 3 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್‌ ಶಿಷ್ಯ!

ಆದರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಏಳು ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ 54ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ 785 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್‌ ಇದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Nz; ಒಬ್ಬರು ಸೆಂಚುರಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶತಕ.. ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್‌, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

