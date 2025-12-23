ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸಹ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಲೆನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕಿಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಟೀಮ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಹೈಲೆಟ್ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆಯು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿನ ಆಡಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ 2009- 2010ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯ ಪರ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಆಗಿದ್ದರು. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ 154 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಫೋರ್, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 148 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದೆಹಲಿ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 113 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರವೇಶ್ ಚೀಕಾರ್ ಎಂಟು ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಸುಯಾಲ್, ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆಗಿನ ದೆಹಲಿ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್, ರಜತ್ ಭಾಟಿಯಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಆದಿತ್ಯ ಜೈನ್, ಪುನಿತ್ ಬಿಶ್ತ್, ಚೆತನ್ಯ ನಂದಾ, ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಕಾಸ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಪ್ರವೇಶ್ ಚಿಕಾರಾ, ಪವನ್ ಸುಯಲ್,
