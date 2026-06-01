virat kohli shubman gill: ಐಪಿಎಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರಣರೋಚಕ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೈ-ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ಗಳ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ, ಆಟದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೈಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಿಲ್ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 16 ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೀದಾ ಮಿಡ್-ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಆಟಗಾರರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ವಾದ..
ಆದರೆ, ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಚೆಂಡು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ವಿರಾಟ್, ತಕ್ಷಣ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಪೈರ್ ನಿತಿನ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಟಿವಿ ಅಂಪೈರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಒತ್ತಾಯವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಕೊಹ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು.
ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಟಿವಿ ಮರುಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಗಿಲ್ ಅವರ ಬೆರಳುಗಳು ಚೆಂಡಿನ ಕೆಳಗೆ ಇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಚೆಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ದೀರ್ಘ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚೆಂಡು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಾಗ, ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ನಾಟೌಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಯೆಸ್ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಗಿಲ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಚೆಂಡಿನ ಕೆಳಗೆ ಇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೈ-ಡ್ರಾಮಾ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ಗಳ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ, ಆಟದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.