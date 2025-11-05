ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌-ಅನುಷ್ಕಾ! ಬೇರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಆ ನಟ

Kohli Anushka Sharma Breakup: ಇಂದು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ.. ವಿರಾಟ್ 1988 ರ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹುಡುಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 37 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2017 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿರುಷ್ಕಾ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹುಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ 2016 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ.. ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕರ್ಣೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, "ಸುಲ್ತಾನ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಸಹನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
