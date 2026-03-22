  • RCB ಇಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು To ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್‌.. ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌!

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಾ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 22, 2026, 05:10 PM IST
Virat Kohli ask RCB management for chartered flight: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2026ರ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಡುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮುಂದೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.     

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ದಿಗ್ಗಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಎರಡು ತಿಂಗಳಗಳ ಕಾಲ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎದುರು ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಹಾರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಊಹಾಪೋಹ ಹರಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ನಿಗದಿತ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರಾ ಎನ್ನವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂದಂತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ನಗುವ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಅವರು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನವನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Bhimappa

Bhimappa

