English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
IPL ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ Chase Master.. ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌..!

ಯಾರೂ ಮಾಡದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಈ ಸಾಧಾನದ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧ 69 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 28, 2026, 11:37 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌
  • ಎಷ್ಟು ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ
  • 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಉತ್ಸಹ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ

Trending Photos

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಶೃಂಗೇರಿ!.. ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Sangeetha Sringeri love
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಶೃಂಗೇರಿ!.. ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ! ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌
camera icon7
Gajakesari Yoga March 2026
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ! ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌
ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಏನಿದು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ? ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಳಿಕ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇಕೆ?
camera icon6
Bab-el-Mandeb
ಏನಿದು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ? ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಳಿಕ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇಕೆ?
ಕೃಪೆ; RCB

Virat Kohli becomes first batter: ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್‌ ಪಾಟೀದಾರ್‌ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 202 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೇಗ ತಲುಪಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಏಕೈಕ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿರುವ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 69 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 4,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೇವಲ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಚೇಸಿಂಗ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಂಟೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB vs SRH: ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್..‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಹೆಡ್‌, ರೆಡ್ಡಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೆಡವಿದ ಡಫಿ!‌

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 8000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಸೀಸನ್‌ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಎರಡ್ಮೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಡೈವ್‌, 3 ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದ RCB ಸ್ಟಾರ್.. ನಂದು ಔಟ್‌ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Virat Kohli made historyVirat Kohli becomes first batterIPL 2026 seasonIPL history to cross 4000 runs in chases

Trending News