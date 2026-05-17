ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
Virat Kohli, Bhuvneshwar Mind Game: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 223 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಕಿಯಂಥಹ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪೂರಕವೂ ಇದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದ HPCA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 58, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ 73 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 223 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಕಿಯಂಥಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನರ್ಸ್ ಧೂಳಿಪಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಜೋಡಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಬಾರಿಸಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಬಳಿಕ ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಪರ್ ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ, ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಯಾವುದು?.
ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅರಿವಿತ್ತು. ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಗುಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ದೇವದತ್ ಪಡ್ಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
— IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2026