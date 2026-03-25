Kohli bowls a throwdown to RCB opener Phil Salt: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಠಿಣ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದಾ?.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಓಪನರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಥ್ರೋ ಡೌನ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುಉ ಗೊತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್- 19 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನೇಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 19ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಟೀಮ್ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿವೆ.
