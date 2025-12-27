English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೈಕಲ್ ಬೇವನ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ..!

ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ರನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ.ಕೇವಲ ಕಳೆದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 584 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು 146 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:26 PM IST
  • ಮೊದಲು ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಫಿನಿಷರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಬೆವನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು
  • ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಸರಾಸರಿ 57.87 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ
  • ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಮೈಕಲ್ ಬೇವನ್ ಅವರು 57.86 ರ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

ಮೈಕಲ್ ಬೇವನ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪರ 77 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ (ಕನಿಷ್ಠ 5,000 ರನ್‌ಗಳು) ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಫಿನಿಷರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಬೆವನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಸರಾಸರಿ 57.87 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಮೈಕಲ್ ಬೇವನ್ ಅವರು 57.86 ರ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

.ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು:

1. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಭಾರತ): 57.87

2. ಮೈಕೆಲ್ ಬೆವನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): 57.86

3. ಸ್ಯಾಮ್ ಹೈನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): 57.76

4. ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (ಭಾರತ): 57.01

5. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ಭಾರತ): 56.68

6. ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): 53.82

7. ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ): 53.46

ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ರನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕಳೆದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 584 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು 146 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

- ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ 77 (61)

- ಆಂಧ್ರ ವಿರುದ್ಧ 131 (101)

- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 65*

- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 102

- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 135

- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 74

2025 ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ 110 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಬೇವನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ರನ್ ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.

DelhiVirat Kohlimichael bevancricketಮೈಕಲ್ ಬೇವನ್

