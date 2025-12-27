ಮೈಕಲ್ ಬೇವನ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪರ 77 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ (ಕನಿಷ್ಠ 5,000 ರನ್ಗಳು) ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಫಿನಿಷರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಬೆವನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಸರಾಸರಿ 57.87 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಮೈಕಲ್ ಬೇವನ್ ಅವರು 57.86 ರ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
.ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು:
1. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಭಾರತ): 57.87
2. ಮೈಕೆಲ್ ಬೆವನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): 57.86
3. ಸ್ಯಾಮ್ ಹೈನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): 57.76
4. ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (ಭಾರತ): 57.01
5. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ಭಾರತ): 56.68
6. ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): 53.82
7. ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ): 53.46
ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ರನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕಳೆದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 584 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು 146 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
- ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ 77 (61)
- ಆಂಧ್ರ ವಿರುದ್ಧ 131 (101)
- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 65*
- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 102
- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 135
- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 74
2025 ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ 110 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಬೇವನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ರನ್ ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.