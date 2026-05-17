ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ದಂತಕಥೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಕಾನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಮಾಯಂತಿ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರಾಟ್, ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿ 'ಚಂಪಕ್' ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಚಂಪಕ್ ಎಂಬ ರೋಬೋಟ್ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೈ ಬೀಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿಯೇ 'ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ನಿಜ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಆಟಗಾರರು ಸಹಜವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಮೈದಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ನುಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನ ನಂತರದ ಜೀವನದ ಇತರ ಆಯಾಮಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ (ಜಾಹೀರಾತು) ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.