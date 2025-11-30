English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ಸಚಿನ್‌ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌..!

ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ಸಚಿನ್‌ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌..!

ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರ ಶತಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್‌ ಮಾಡಿದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 30, 2025, 04:34 PM IST
  • ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ
  • ಓಪನರ್ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ‌
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಔಟ್‌ ಆದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌

ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ಸಚಿನ್‌ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌..!
File Photo

ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನೂರು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸಾಂರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಂಚಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್‌‌ ಅವರು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 18 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗಲೇ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಜೊತೆಯಾದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌.. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್!‌ 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಟವಾಡಿದ ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 103 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 51 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರೋಹಿತ್‌, ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್‌ಬಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ODI ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮಾಷೆ.. ಹೇಗಿದೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌..?

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 102 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ 52ನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 51 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 52 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಸಚಿನ್‌ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.     

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

