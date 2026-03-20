ಮಾರಕ ಯಾರ್ಕರ್‌ ಎಸೆದ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌.. ಬಾಲ್‌ ಟಚ್‌ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗದೇ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಲ..ವಿಲ..!

Virat Kohli collapse to yorker bowled: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಲು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ವೇಗಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಅದೇ ಐಪಿಎಲ್ಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಬಿರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಕೊಹ್ಲಿ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾರಕ ಯಾರ್ಕರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಆಡಲು ಹೋದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭುವಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಯಾರ್ಕರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 37 ವರ್ಷ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 267 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 8,661 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡವು 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली का ये वीडियो सुर्खियों में बना हुआ हैं जिसमें भुवी की सटीक यॉर्कर पर कोहली बोल्ड हो जाते है!!🥵
भुवनेश्वर कुमार फिर से आईपीएल में आरसीबी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते!!🤞 pic.twitter.com/kMZ7oE8VYK
— हीरा मीणा (@Meena_G0) March 19, 2026