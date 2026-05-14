virat kohli: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
virat kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 14,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 14,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಮಾಂಚಕ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 14,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ 78 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 16 ನೇ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 14,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 409 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 423 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 431 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (468) ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ (505) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 12,491 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 469 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 426 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14,000 ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ (9,797), ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (9,654), ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (8,830) ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (564 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 14,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 14,562 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ (14,482), ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ (14,449), ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (14,284) ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (14,200) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.