virat kohli demands bcci privacy: ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
virat kohli demands bcci privacy: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಟಗಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಗೌಪ್ಯತಾ ನಿಯಮಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಈಗ ಆಟಗಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ (ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ) ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿಷಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ" ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ನಿರಂತರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆಟಗಾರನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕಳವಳಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಜುಗರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಆಟಗಾರನ ನಡವಳಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಸಾರಕರ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.