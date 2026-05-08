virat kohli: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕಹಿ ನೆನಪು ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ
virat kohli: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ದೃಶ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಡಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 9 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
"ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ನಾನು ವಿರಾಟ್ ಭಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು.. ಚೆಂಡು ಒಂದು ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಅದೇ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ'," ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅದೇ ಟಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಚೆಂಡು ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಅದೇ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ.. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾ
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕಹಿ ನೆನಪು. ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಡಕ್ (0) ಗೆ ಔಟಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 213 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಲಕ್ನೋ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡ್ ನಡುವೆ ಪುಟಿದೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 3 ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾದರು. ಲಕ್ನೋದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭರವಸೆ ಮಸುಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ (111 ರನ್) ಗಳಿಸಿ ಲಕ್ನೋ ಪರ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಲಕ್ನೋ ನಿಗದಿತ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 209/3 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ 203 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸತತ ಆರು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಗೆಲುವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCBಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುವಾಗಲೇ MI