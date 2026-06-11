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ಕೊಹ್ಲಿ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿರಲು ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ ಕಾರಣವೇ? ಸುಲಭವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ!

Virat kohli fitness secret: ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ  37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 11, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:02 AM IST
ಕೊಹ್ಲಿ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿರಲು ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ ಕಾರಣವೇ? ಸುಲಭವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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