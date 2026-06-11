Virat kohli fitness secret: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಫಿಟ್ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಮೆನುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಕೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು 74.5 ಕೆಜಿಯಿಂದ 75 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ನಾವು ನೋಡಲಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಆಹಾರ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಆಹಾರ ಅನೇಕ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಪಾಕವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಕೊಹ್ಲಿಯ ಈ ರಹಸ್ಯ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: 1 ಕಪ್ ಪಾಲಕ್ (ಗ್ರೀನ್ಸ್, ಪಾಲಕ್, ಇತ್ಯಾದಿ), 1/4 ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಕ್ವಿನೋವಾ, 1/4 ಕಪ್ ಹುರಿದ ಬೆಲ್ ಪೆಪರ್, 1 ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತುಂಡುಗಳು, 2 ಚಮಚ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ಗೋಡಂಬಿ, ಸಲಾಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, 2 ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, 1 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್, 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ, 1 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಸಾಸ್, 1/4 ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ಮೊದಲು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಕ್ವಿನೋವಾ ಹಾಕಿ; ನಂತರ, 1/4 ಕಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹುರಿದ ಬೆಲ್ ಪೆಪರ್ ಮತ್ತು 1 ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ; ಇದರ ನಂತರ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಲಾಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಸ್ (ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ವಿನೆಗರ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಾಸಿವೆ ಸಾಸ್, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಸ್, ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಣ) ಅನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ; ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 2 ಚಮಚ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೇಸಿಗೆ ಸಲಾಡ್ ಆಗಿ ಬಡಿಸಿ.
ಕ್ವಿನೋವಾ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 9 ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ವಿನೋವಾ ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕ್ವಿನೋವಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೀಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಧಾನ್ಯದಂತೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಾಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಿನೋವಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ಲುಟನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸೆಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೋಧಿ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿ-ಭರಿತ ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಯುವಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ!