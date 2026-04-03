'ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್!' - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನುಕರಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸದ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆಯೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ,2025 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು, ಈಗ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾಂದವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ.ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಕರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಶೆಪರ್ಡ್ ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಗುವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ 2025 ರ ಸೀಸನ್ ನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಿಮರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮರೆಯಲಸಾಧ್ಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 2025 ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
VIRAT KOHLI IMITATING ROMARIO SHEPHERD'S BATTING STYLE. 😂♥️
- King Kohli, What a character! pic.twitter.com/CMwbCnwmjl
— Tanuj (@ImTanujSingh) April 1, 2026
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಂಡದ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವಿಕಿ ಓಸ್ಟ್ವಾಲ್, "ನೆಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.ನಾನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆಸಿಬಿ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೆಪರ್ಡ್ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.