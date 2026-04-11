ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ವಿರಾಟ್!..‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಶಬ್ಬಾಶ್‌ ಎಂದ ಕೊಹ್ಲಿ

virat kohli gave gift for Vaibhav Suryavanshi: 2026ರ IPL ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಪವಾಡಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 202 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರು.
ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗೆಲುವನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ವೈಭವ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ವಿರಾಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವೈಭವ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಿಹಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದರು.
ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಪವಾಡಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 202 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ವೈಭವ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ವಿರಾಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು "ಪ್ರಿಯ ವೈಭವ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಸಿಹಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದರು.
ವೈಭವ್ ತನ್ನ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಹುಡುಗನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ಭುಜ ತಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
