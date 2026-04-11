  ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ವಿರಾಟ್!..‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಶಬ್ಬಾಶ್‌ ಎಂದ ಕೊಹ್ಲಿ

virat kohli gave gift for Vaibhav Suryavanshi: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಆಟಕ್ಕೆ ಮತಸೋತು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 11, 2026, 12:10 PM IST
EPFO Rules: ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO
EPFO Rules: ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ.. ಧನಕಾರಕನಿಂದ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ
camera icon6
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ.. ಧನಕಾರಕನಿಂದ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್
camera icon6
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿಯೇ.. ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 75% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
EPFO New Rules
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿಯೇ.. ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 75% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
virat kohli gave gift for Vaibhav Suryavanshi: 2026ರ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. 

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಪವಾಡಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 202 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಯಾವ ಬೌಲರ್‌ಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ.. ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಾಲಿನ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌

ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗೆಲುವನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ವೈಭವ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವೈಭವ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಿಹಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದರು.
 
ವೈಭವ್ ತನ್ನ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಹುಡುಗನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ಭುಜ ತಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್.. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರೆಡಿ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

