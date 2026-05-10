Virat Kohli gets duck for second time: ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಕಳೆದ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದರು. ಹೌದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 166 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಮನ್ ಧೀರ್ 47 ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಶೈನ್ ಆದರು. ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ ಮತ್ತು ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಈಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸರದಿಂದ ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಮಿಡ್-ಆಫ್ ಮೇಲೆ ಶಾಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ ಅಂಗದ್ ಬಾವಾಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 60 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 133.3 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಇದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಔಟಾಗುವ ಮೊದಲು ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 47.38 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 164.07 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 379 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟಕೌಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ 2022 ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.